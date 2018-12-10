女子控友人「霸王硬上弓」供詞與事實不符友人不起訴

2018-12-10 11:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市游姓男子被友人A女指控2月1日凌晨他們去KTV唱歌喝酒後，游男帶她返家「霸王硬上弓」，涉嫌妨害性自主。桃園地檢署調查後，認為A女自稱被拖行等情節與事實不符，對游男的指述有瑕疵，已予游男不起訴處分。

A女是游男的同事，平日就會到游男住家的客房過夜，2月1日凌晨他們與楊姓友人相約到KTV唱歌喝酒，結束後3人一同搭車，先送楊姓友人返家，A女才與游男一同返回楊男住處。

事後A女指控，她為了不跟游男返回住處，先坐在社區前想拖延時間，卻仍被游男強拖回住處，之後楊男在房間內強行幫她褪去衣物後，強吻後就霸王硬上弓，她雖奮力抵抗，仍被游男性侵得逞。

A女說法卻被社區警衛與游男母親打臉，檢方說，若A女被拖行到游男住處，社區警衛應該會看到過程或聽到A女呼救，但社區警衛卻作證當天游男雖進入警衛室借衛生紙，卻無其他異狀。游男母親也僅聽到A女使用浴室的聲音，並沒聽到兩人爭執或A女抵抗等異聲。

檢方說，A女雖傳訊息問游男「為何我有推開你，被你扳開手硬上的印象」、「為何我還記得你主動親吻我，舌吻被我推開，接著你又是嘴又是手的用我下體」，但游男堅稱是A女主動抱他，訊息內容也僅是A女單方面陳述案發時的印象，難以作為不利游男的證據，因罪證不足，已予游男涉嫌妨害性自主案件不起訴處分。

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