失聯瑞芳交通警獲救 透露「前同事殉職陰影揮之不去」

搜救人員將楊員（紅雨衣者）從邊坡下救起。楊員今透露，4年前同事意外殉職的陰影仍揮之不去，導致情緒低落。（記者吳昇儒翻攝）

2018-12-10 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕新北市警局瑞芳交通分隊楊姓隊員9日下午將車停放在萬瑞快速道路旁，車未熄火、人卻不見蹤影，所幸深夜被尋獲。媒體報導，楊員今透露，4年前同事意外殉職的陰影仍揮之不去，導致情緒低落。

據《蘋果》報導，楊姓警員今天對長官透露，2014年6月，一名與他交情深厚的吳姓同事意外殉職。吳員遭撞殉職後，讓他的情緒相當低落，4年來心中陰影都揮之不去。報導稱，楊員坦言，昨日跌落邊坡時，完全沒聽到同袍的叫喊聲，直到深夜11時許才突然「回魂」，聽到同袍與搜救人員的呼喊，連忙回應後獲救。

本報報導，楊員9日下午穿著雨衣跨過護欄後，不知去向，搜救人員接觸到楊員時，曾詢問他為何會跌落邊坡，但他卻回覆說不清楚，醒來就在邊坡下了。而發現楊男的地點，竟距離他停車地點約100公尺，與原先搜尋的5公尺範圍內，差距甚遠。

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