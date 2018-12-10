真要命！學長騙學妹來辦門號又買機車

2018-12-10 11:29

［記者楊政郡／台中報導］23歲黃男與蔡女是高中學長、學妹關係，黃先騙蔡女幫他衝業績辦手機門號，讓蔡女莫名背上5門號電信費用，又騙蔡女分期買機車，機車再轉售套現，錢又被黃騙走，蔡女背上十餘萬元債務，台中地院依詐欺罪判黃6月徒刑，機車沒入。

台中地院判決書指出，黃男在通訊行任職，找蔡姓學妹幫他衝業績，誆稱蔡女不需要支付半毛錢，只要幫忙辦門號，日後門號由通訊行轉讓予他人，電話費用由受轉讓人自行繳納，他就可以有業績。2017年2月16日辦好5支門號，黃賺得每支1000元介紹費，蔡將手機SIM卡連同搭配之手機，當場轉售予通訊行以換取現金，再將現金交給黃男。

但事後受轉讓人都沒有按時繳交電話費，各該電信公司向蔡女催繳，蔡女為恐家人得知，要求黃男處理。

黃男竟又對蔡女佯稱：讓蔡女出名購買機車且辦理分期付款，他會仲介轉賣他人，先周轉現金就可繳納上述電話費，後續分期費用黃男會負責。

蔡女年輕單純，2017年6月21日與黃男到某機車行，以蔡女名義簽約購買機車，車價6萬7000元，簽下融資買賣契約書，分24期攤還本息，每期應清償本息3950 元（合計9 萬4800 元）。

翌日黃騙稱已找到買主，願以4萬5千收購該機車，還找人冒充買主當場支付4萬5000元給蔡女，蔡女點現金時黃還拍照存證，可是錢經手後，黃說蔡女需先繳7900元前2期分期款，及他的仲介費3000元，而剩餘3萬4100元則用來繳交上述電信費，等於蔡女又空手沒拿到半毛錢，該機車則過戶到黃名下，可是蔡日後名下還有8萬6900元的貸款本息。

日後不但電信公司持續催繳，黃也沒繳機車後續分期款項，全部丟給蔡一人承擔，始知受騙。

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