虐嬰褓姆僅承認出手「管教」友人：她曾抓起男嬰猛搖

涉嫌施虐的褓姆。（記者曾健銘攝）

2018-12-10 11:23

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區一名7個月大男嬰，疑似遭褓姆施虐，導致顱內出血，昨晨被送醫搶救後目前傷重昏迷，仍在醫院觀察，而涉嫌虐嬰的31歲印尼籍褓姆莎莉（音譯）昨晚遭逮捕，起初她否認施虐，但經警方漏夜偵辦，她才坦承因為男嬰半夜哭鬧，她有出手「管教」男嬰，當警方問及如何管教，她又避重就輕、堅不吐實，目前仍在偵訊。

三重分局表示，經院方診斷男嬰不僅顱內出血，雙腳大腿內側、臉頰、身體有多處大面積瘀青，對此莎莉供稱，昨日凌晨因為男嬰哭鬧，讓她睡不著，一氣之下也動手「管教」男嬰，但否認暴力毆打。

莎莉繼續辯稱，一直到昨日清晨起床時，發現男嬰沒了呼吸心跳，她才趕緊找來住在隔壁的1對情侶幫忙，3人一起急救，但疑似力道過大，才在男嬰身上留下瘀青，警方昨日除逮捕褓姆外，還帶回2名印尼籍男、女。

警方表示，2人僅承認昨晨有到場幫忙，但否認對男嬰急救，2人還向警方透露，莎莉曾因為被吵得無法入睡，氣得將男嬰抓起猛烈搖晃，目前先將2人列為關係人，稍後也會依重傷害、妨害幼童自然發育罪嫌將莎莉移送法辦。

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