男友遭恐怖份子綁架？ 補教名師遭詐急匯款..

彰化警分局中華路派出所長黃登貴（左）苦勸，鄭女（右）仍稱「我男友遭恐怖份子綁架」急欲匯款，令警方搖頭。（記者湯世名翻攝）

2018-12-10 11:08

〔記者湯世名／彰化報導〕1名鄭姓補教名師透過網路與自稱芬蘭籍地質學家的外籍男性交往，日前對方聲稱遭恐怖份子綁架，需鄭女匯款3500元美金助其脫困，鄭女為營救「男友」到銀行匯款，行員查覺有異立刻通知員警，鄭女一度堅持匯款給「男友」，員警軟硬兼施90分鐘才打消鄭女匯款念頭。

警方並發現，鄭女之前就曾遭類似手法詐騙險些匯款，沒想到再度遭詐且又深信不疑，令員警搖頭。

本月初1名64歲補教名師到彰化市某銀行準備匯款3500美金，行員發覺有異立即通報彰化警分局中華路派出所，所長黃登貴率巡佐林以興前往現場，了解狀況後發覺又是一樁詐騙案，向鄭女表示此為詐騙手法，不料鄭女竟稱：「我男友真的是被恐怖份子綁架！」且強調她與「男友」是在交友網站認識，對方是芬蘭籍地質學家，與多國專家共組團隊為英國石油公司到世界各地探勘，因遭恐怖份子綁架甫由芬蘭政府營救出，英國公司尚未將薪資匯入其帳戶致使其受困奈及利亞，又因之前帳戶遭駭客入侵無法使用，因此要她將美金3500元匯入其指定帳戶，以助其早日返回芬蘭。

黃登貴苦口婆心90分鐘，鄭女仍不聽勸堅持匯款，黃員乾脆出奇招，告知鄭女如堅持匯款，日後查出該帳戶涉嫌洗錢或其它不法用途，警方將以嫌疑人身分通知她到案說明，並提示涉嫌洗錢遭判重刑新聞案例，鄭女始打消匯款念頭。

黃登貴今天表示，當天他們清查發現，鄭女今年9月就曾遭另一名「外籍男友」以其小孩遭狗咬傷為由，要她匯款2500美金，但被員警成功攔阻，沒想到這次又被詐騙且深信不疑，所幸被及時攔阻。

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