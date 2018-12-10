被控性侵怨外界「妖魔化」 鈕承澤備戰2天今北檢出庭

導演鈕承澤涉嫌性侵10日到台北地檢署出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2018-12-10 09:35

首次上稿 08:21

更新時間 09:35

〔記者錢利忠／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤被女助理指控性侵，上週五頂著光頭前往北市警大安分局應訊；檢察官原傳喚他於警詢後的當天下午赴台北地檢署複訊，打算對他及被害人進行隔離訊問，但他請假未到，今天他首度以性侵案被告身分赴北檢出庭，他出門前向媒體表示：「真相永遠只有一個」，隨即在上午9點30分抵達北檢，面對媒體詢問則未發一語。

據了解，鈕承澤警詢時認為，女方在酒攤結束後，仍留下來未離開，應是與其互有好感，他想與女方親熱時，他沒看出女方明確表達不同意，後來女方要求停止，他就未再繼續，不認為自己涉有性侵的主觀犯意。

女方報案提告後，上週五下午首度以告訴人身分到北檢出庭說明，加上中間休息時間，庭訊7小時才結束；她指控，上月23日，鈕承澤邀她和長官等人到北市忠孝東路四段的工作室吃晚餐、喝酒聊天，當時現場有多名鈕承澤的友人，眾人飲酒後逐一離去，隔日凌晨僅剩下鈕與被害人，2人坐在沙發上，不久即被鈕承澤指侵。

女方還出示驗傷單指控，鈕承澤先靠近她，並撫摸她的頭髮、肩膀，隨後將她撲壓在沙發上強吻、襲胸，接著脫去她的衣褲，要求口交，因無法勃起，改以手指性侵。

由於案發當下只有鈕承澤與女方在場，沒有其他目擊者，女方的種種指控，原先可能成為片面的單一指述，但鈕承澤事後不斷傳簡訊道歉，希望女方不要提告，並拿60萬元支票透過女方的主管為中間人轉交，且被女方拒收；鈕承澤於事發後的種種試圖彌補女方的舉動，如今反成為對他不利的關鍵事證。

鈕承澤上週警詢後首度對外表示「司法之外，有一場公審已經在進行了，我已經被判處死刑，鈕承澤已經死了！」警詢後隔天，他又透過臉書寫下「妖魔都是自身的恨與惡創作的，在砸下石頭之後，請閉上眼睛，感受愛就會更有力量將世上的仇恨與惡念化解消融⋯LOVE」，解讀鈕承澤的發言及留言，似乎想傳達他被控性侵一案，輿論走向對他並不公平，自認自己已被外界妖魔化。

檢警調查，鈕承澤被控指交的事發當天，他從中午開始就在東區工作室接待一組夫妻客人，被害人和她的主管直到下午才加入飯局，一路吃吃喝喝到午夜12點，被害人主管先離開後，只剩被害人與鈕承澤獨處，鈕承澤自認對方留下的舉動是在表達好感，因而與對方發生進一步的親密接觸，未料雙方的認知出現落差，鈕承澤事後雖曾傳簡訊向對方道歉並下跪請求和解，但仍被對方提告性侵。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/