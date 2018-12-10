男大生帶17本存摺領錢 竟遭3警盤查半小時...

一名男大生6月在一家7-11超商領錢，遭警察發現帶了17本存摺，懷疑是詐騙車手。圖為示意圖，非事發地點。（圖擷自Google地圖）

2018-12-10 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名男大生，6月在一家7-11超商領錢，遭警察發現帶了17本存摺，懷疑是詐騙車手，警方要求出示證件和存摺，但黃男自認沒犯罪拒絕配合，警方隨後呼叫另2名警員到場，黃男被迫留在超商接受盤查半小時，黃男事後怒告3警違法搜索等罪，台北地檢署認為，事件不構成違法搜索，因此將3警不起訴。

根據《蘋果》報導，黃男因異常攜帶過多存摺，遭警方要求盤查，他不滿表示，便衣警方當時在超商大喊他是車手，他懷疑是「金光黨」，因而向超商店員求救，隨後警方拿出證件，並用無線電呼叫制服警察到場。黃男表示，台灣是一個法治國家，警察卻直接侵害《憲法》賦予他的權利，也沒有依《刑事訴訟法》作為，認為警方破壞了法律。

蔡姓便衣警察則稱，在超商內看到黃男拿著10多本存摺領錢，由於很少人會帶這麼多存摺，才懷疑黃男是詐騙車手，因而要求查驗身分和存摺帳戶是否為警示帳戶。黃男則說，當天他帶著自己、母親和女友的17本存摺，因羅斯福路三段有許多銀行，才把存摺帶到那邊補摺。

北檢認為，警員見黃男異常攜帶過多存摺，合理懷疑涉及不法而盤查，即便最後查無犯罪事實，仍不構成違法搜索，因此將3警不起訴。

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