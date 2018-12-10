失蹤瑞芳警員平安歸 跌落邊坡凌晨獲救

搜救人員將楊員（紅雨衣者）從邊坡下救起（記者吳昇儒翻攝）

2018-12-10 06:07

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警局瑞芳交通分隊楊姓警員9日下午被同仁發現，座車停放在萬瑞快速道路旁，車未熄火人卻不見蹤影。調閱監視器得知，楊員穿著雨衣跨過護欄後，不知去向。但因天色昏暗，第一線的搜救人員先行撤離，準備第二天的搜救。警方則派員留守持續尋找楊員蹤跡，終於在零時許，傳來佳音，25名警、消合力將滑落邊坡的楊員救起。

瑞芳警分局長陳良德聽聞同仁失聯非常擔心，在協尋人員撤離後，仍不放棄希望，請自願協助搜尋的同仁沿著道路邊坡，繼續在現場找找看。15名同仁在低溫下冒著大雨，沿途尋人。

今日零時許，數名擔心同袍安危的警察沿著道路喊，希望能聽到回應，結果在邊坡下方，突然聽到有人回應，立刻通知消防隊派遣救災車輛趕抵現場。

在搜救人員與警察同仁合力之下，將受困邊坡的楊員救起，意識清楚，但他有一點失溫及擦傷，先將人送往醫院救治。

搜救人員接觸到楊員時，曾詢問他為何會跌落邊坡，但他卻回覆說不清楚，醒來就在邊坡下了。而發現楊男的地點，竟距離他停車地點約100公尺，與原先搜尋的5公尺範圍內，差距甚遠。

瑞芳警分局指出，目前楊員身體狀況尚不穩定，等他接受完醫院治療之後，會再詢問他駕車到現場及翻越護欄的原因，還好分局同仁發揮同袍之愛，自願留守現場搜救，成功救回楊員。

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