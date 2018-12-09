刮完陰毛很敏感 醉OL感到淫同事正在摸......

2018-12-09 23:51

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名OL阿惠（化名）前年與同事唱歌飲酒，喝到無力行走，同事郭男請纓陪她坐計程車返家，卻在車上對她摸胸襲陰，阿惠雖然喝醉，但因下體刮過陰毛特別敏感，而察覺郭男的手不安分，酒醒後向同事抱怨，消息傳到郭男耳中，氣得要告阿惠誹謗，原本不想追究的阿惠為了自清，提出猥褻告訴，最高法院日前維持原審10月徒刑判決，全案確定。

2016年4月間，阿惠、郭男與其他3名同事一起到KTV狂歡，阿惠因工作不順心情不佳，多喝了幾杯，茫到癱軟，同事只好把她揹下樓叫計程車，郭男見狀，自薦可以陪她共乘以策安全，便扶著她上了林姓司機的車。

阿惠迷濛間，感覺胸部被人隔著衣服撫摸，一度懷疑自己喝醉誤認，沒想到該隻手竟然穿過褲頭，往下探入私處，阿惠認為自己有刮過陰毛，特別敏感，可以感受到手的觸感與溫度，這次絕對不會錯認，趕緊問「到家了沒？」郭男這才罷手。

隔天上班，阿惠向當天一同歡唱的同事抱怨此事，郭男輾轉聽到消息，自認沒有踰矩，憤而跑去跟阿惠理論，嗆「讓說謊的人受到法律制裁」，揚言提告誹謗，阿惠不斷解釋自己不想追究，但同事紛紛投以質疑眼光，羞得她一度哭著想跳樓自清。

幾經思考，阿惠認為應釐清真相，遂報警找出當天載他們的林男，林男證稱對兩人有印象，因阿惠當時不斷反胃，有嘔吐的跡象，他擔心她吐在車上，因此特別從後照鏡觀察兩人行為，有看到郭男對阿惠揉胸摸陰，還以為他們兩個是情侶。

一、二審認為阿惠與郭男無嫌隙，沒有誣陷理由，再加上林姓司機的證詞，均可證明郭男乘機猥褻之舉，判刑10月；但郭男認為林男並非當時載他們的司機，證詞不足採信，上訴最高院。

最高院指出，郭男所爭執的事項，已在一、二審就討論過，屬於事實認定範圍，不應當成上訴三審的理由，再加上郭男並未提出原審有何判決違背法令之處，不符上訴要件，駁回上訴。

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