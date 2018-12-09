變態姑姑看A片亂性 扯掉姪女衣供男友玷汙

2018-12-09 23:08

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄一名女子小夢（化名）與男友全仔（綽號）在家看A片，見寄宿在家的姪女小茹（化名）返家，竟然起了淫念，慫恿她喝到泥醉，再抱到床上性侵，罔顧倫常，造成小茹心理創傷，出現自殘與傷人行為，最高法院日前認為，原審依強制性交罪各判兩人8年半徒刑合理，駁回上訴，全案確定。

全仔以板模工作維生，為使君有婦之人，卻仍與小夢交往，2014年6月間，兩人在小夢家中看A片取悅彼此，聽到剛打完工的小茹開門回來，竟然心懷不軌，要求小茹陪他們喝酒。

當時僅17歲的小茹不諳世事，被灌得肢體無力，全仔與小夢認為時機成熟，便把她抱到床上，由全仔脫她的下半身衣物性侵得逞，姑姑小夢不但在旁觀看，還協助脫掉上衣以利全仔性侵，荒謬至極。

事發後，小夢威脅小茹不得聲張，否則就要動手修理她，被至親欺侮又無人可傾訴，造成小茹性格大變，從活潑變得陰暗，陸續出現自殘、自殺、打弟弟等暴力行為，家人驚覺不對勁，趕緊帶她去醫院診療，到了隔年4月間，小茹終於受不了爆發，哭著向醫生訴說被性侵的經過。

小茹媽媽得知女兒被玷汙，立刻報案，全仔的老婆接到警方通知，才知道老公除有婚外情，還強姦未成年少女，羞到持美工刀割腕自殘，清醒後，拽著全仔到小茹家道歉。

全仔與小夢發現大難臨頭，立刻卸責，全仔說是小夢指使，小夢則辯全仔主動問「我可以和妳姪女嗎？」，互斥對方，唯一有共識的是，兩人均承認是在小茹醉後、未獲同意下性交。

案件審理期間某日，小茹腳扭傷掛急診，聯絡不到遠方的媽媽支付醫藥費，找好請小夢幫忙，未料，小夢竟趁著這個機會問「你和全仔發生關係，你有沒有要？」智力不足的小茹不知道怎麼辦，只好答「要」，對話被小夢錄起來，試圖扭轉局勢。

惟小茹向法官表示，這段錄音是小夢求她錄的，目的是希望獲救，法官因此認定對話是小夢與全仔為了脫罪所錄，無證據能力，一、二審均判兩人8年半。

小夢不服上訴，請求最高院再聽一次錄音檔，但因未說明原審哪裡認事用法有誤，不符合上訴要件，日前被最高院駁回；全仔的案件則已於先前確定。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/