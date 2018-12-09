輪胎行遭竊近百條70多萬輪胎 警逮2嫌尋回20條

2018-12-09 22:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓男子等3人月前侵入新北市鶯歌一間輪胎行，偷走96條市價70多萬的日本進口輪胎，再以偷來貨車載送贓物南下，黃姓被害人在臉書發現丁姓男子在網路兜售失竊輪胎，會同警方約出賣方面交，被害人從暗記認出是他失竊的輪胎，警方押著丁嫌到委託他賣輪胎的張嫌家中，起出另16條輪胎，警方今將丁、張2嫌依法送辦，續追陳姓主嫌到案，起出其餘失竊輪胎。

三峽警分局鳳鳴派出所上月13日接獲40歲黃姓男子報案，指稱他位於鶯歌區鶯桃路的輪胎行遭人破壞鐵門，竊賊專挑日本進口的高價輪胎下手，3人分開一輛貨車、一輛黑色賓士前來，搬了約半小時，隨即雙雙開走，往桃園大溪方向逃逸。

警方追查數月，黃姓被害人發現丁姓男子在臉書上兜售同廠牌、同款輪胎，被害人發現告知警方，警方佯稱買家，因丁嫌居住雲林虎尾，雙方7日凌晨相約虎尾市區交易4顆輪胎，但丁嫌交貨時，被害人發現他在輪胎側邊的紅色暗記，加上失竊的輪胎同牌、同款，幾乎確認丁嫌販賣贓貨。

31歲丁嫌辯稱，這批輪胎是綽號阿財男子委託他上網以每顆5000元販買，每賣一顆輪胎，他可抽1000元，因市價7000元的日本進口胎，只賣5000元，相當炙手可熱，辯稱不清楚是贓貨；警方押解丁嫌到阿財住處，釐清阿財為35歲張姓男子，張嫌還掛保證這批輪胎是陳姓友人託他販售，也推稱不清楚是贓貨，警方將丁、張兩嫌依竊盜、收受贓物罪嫌送辦，持續通知有竊盜前科的41歲陳姓主嫌到案。

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