罵人潑婦踩煞車變潑「ㄈㄨ」 仍算妨害名譽

2018-12-09 22:24

〔記者王定傳／新北報導〕陸姓補習班主任於去年7月間，因租房問題與房東起爭執，竟在社區大門口，辱罵房東的老婆是「潑婦」，他被告上法院後辯稱，當下確實想罵「潑婦」，但覺得不好聽，即時「踩煞車」，變成「潑ㄈㄨ」，不算妨害名譽；新北地院法官則認為，這只是語尾發音不足，在場者都知道他是罵「潑婦」，構成公然侮辱罪，判罰金3千元，可上訴。

賴姓房東事後回憶，去年7月23日下午1時許，陸男租房不繳租金，卻又不搬走，他才會跟妻子、女兒去找陸男收租金，但陸男認為他仍是承租人，當場揚言「趕人」，雙方事後在門口警衛室發生推擠，陸男還對著妻子口出「潑婦」2字。

陸男辯稱，當下確實想說：「潑婦」，但一講出「潑」，就覺得不是很好聽，所以才會有「ㄈㄨ」的氣音，然後馬上停止。

不過，賴男女兒及警衛都說有聽到「潑婦」2字，法官再勘驗現場錄影光碟後確認，陸男當時是對著賴妻罵「潑ㄈㄨ」，加上他也坦承想罵「潑婦」，只是「踩煞車」成「潑ㄈㄨ」，可見其本意就是想罵「潑婦」，雖變成「潑ㄈㄨ」，但只是語尾發音不足，在場者都知道他罵什麼，已足使賴妻在精神、心理上感到難堪，對她的社會人格及地位產生貶損評價並減損聲譽。

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