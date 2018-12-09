首次見面就車震 男搞神隱她怒控性侵

2018-12-09 20:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕23歲蔡女5月間網路結識梁姓職業軍人，2人相揪出遊，由梁男開車載她，沒想到2人如乾柴烈火，野地玩起車震，事後2人不斷在LINE甜蜜互動，怎知梁男隔3天即神隱，蔡女擔心遭「放生」，怒而控告梁男性侵。不過，檢警調查發現，2人車震後，女子離開神情自然，且事後仍情話綿綿互相傳LINE，與一般被性侵女子的反應不同，認定蔡女指述有問題，加上證據不足，全案不起訴。

23歲的蔡女向檢警指控，5月間她在BEETALK結識梁姓職業軍人，雙方相談甚歡，520當天相揪出遊，由梁男開車，結果一接到她，沒帶她去玩，反而就在車上強脫衣褲性侵得逞。

梁男遭檢警傳喚感到莫名奇怪不斷喊冤，他坦承2人首次見面就像乾柴烈火，直接在車上車震嘿咻，過程中蔡女也沒說不同意。且梁男也提出2人炒飯後，仍有LINE對話記錄，對話互動甚為親蜜。

蔡女傳「我在煮東西、紅燒獅子頭」、梁男「你有沒有洗乾淨阿！哇！你煮的喔！那麼厲害喔」、蔡女「好拉～ 煮好我就去休息了拉～ 我們明天繼續再聊喔...」、梁男「好喔 愛你」、蔡女「我也愛你、520快樂寶貝」、「愛你寶貝」等文字，顯見案發後，2人文字互動間甚為親密，與常見性侵害犯罪受害者的反應截然不同。

蔡女說，遭性侵後即與梁男成為男女朋友，她也承認雙方是男女朋友關係，且梁男在車上對她的說法，讓她以為2人是以結婚為前提交往，事後2、3天梁男仍與她有聯絡，當下覺得情侶關係，只是後來梁男突然斷訊沒聯絡，她就覺得被騙。

檢方參酌蔡女指述，認定2人發生性關係後，由單純網友關係進階為情侶，且事後仍有聯絡密切，因此梁男辯詞是可以採信的。而檢方勘驗行車記錄器，發現2人車震後，蔡女離開車子時神情自然，沒有驚慌失措的舉止，難以證明有遭到強制性交的跡象，因此認定其片面指述有瑕疵，難以採信，且無其他積極證懅，全案不起訴。

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