7月大男嬰疑遭施虐重傷命危 警逮捕疑涉虐保母

印尼籍保母莎莉被帶回偵辦。（記者曾健銘攝）

2018-12-09 20:46

首次上稿 19:43

更新時間 20:46

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區1名7月大的男嬰，疑似遭保母施虐，導致顱內出血、重傷昏迷，今日上午緊急被父母送到文山區萬芳醫院治療，但男嬰傷勢嚴重，仍在手術中，情況並不樂觀，稍早警方也逮捕涉嫌施虐的31歲印尼籍保母莎莉，目前已將她帶回偵訊中。

警方初步調查，男嬰父母因找到新工作，暫時無法照料男嬰，在本月2日透過同是印尼籍來台移工所組成的LINE群組中尋找托嬰，當時莎莉自告奮勇接下托嬰責任，並收取1萬4千元的托嬰費。

男嬰父母向警方表示，因與保母互不相識，要求每晚與男嬰視訊，確保兒子平安，但自從5日晚間視訊後就再也連繫不上，直到今日清晨5時許，接到保母來電：「你兒子生病了！」雙方約在三重區台北橋捷運站見面，接手兒子時發現其已全身癱軟、昏迷不醒，3人才搭乘計程車至台北市就醫。

警方調查，男嬰送醫後經院方診斷有顱內出血現象，兩大腿內側、脖子至鎖骨部分以及雙頰有大面積瘀青，疑似遭人抓起撞擊硬物，院方才趕緊通報相關單位及警方到場處理，過程中莎莉疑似畏罪，留下假資料後逕自離開，跑回三重租屋處躲藏，三重警方傍晚5時許將她逮捕，經查其工作簽證早已過期8個月，先前曾因逃逸外勞遭檢舉。

偵訊時保母莎莉否認施虐，供稱男嬰半夜都不睡覺，吵得她不得安寧，是否為施虐動機，警方仍在釐清中。

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