前女友劈腿麻吉 他戴綠帽憤而恐嚇斷手腳討遮羞費

2018-12-09 20:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓男子不滿劉姓前女友與他熱戀期間，竟劈腿他的好友，讓他無地自容，憤而跑到對方住家理論，最後還找前女友傳Line向小王索討「36萬遮羞費」，2人甚至還手牽手去討錢，遭報警查辦。彭男及劉女均坦承犯行，遭新竹地院依恐嚇危安罪判男女分別為4個月及2個月徒刑。

判決指出，23歲的劉姓妙齡女曾是彭男的女朋友，後來2人分手後各分東西，只是彭男從友人口中得知，劉女曾在2人熱戀交往期間腳踏2條船，還是勾搭上他的好朋友劉男，2人還相揪上床，讓他發現女友竟偷吃好友，令他綠光罩頂，沒臉面對朋友。

彭男去年3月間氣呼呼跑到劉男住家，大聲恫嚇「之前跟XX發生過性關係的男生，都已經斷手斷腳了」，來恐嚇好朋友，後來驚動劉父出面協調，氣憤的彭男才離開。

彭男與劉女討論後，由劉女傳line給情敵「阿X說要遮羞費36萬，3天時間」，要求劉男支付遮羞費。劉男雖將劉女的Line封鎖，但2人仍攜手到劉宅索債，讓劉男不堪其擾，決定報警處理。

彭男、劉女均坦承犯行，彭男遭新竹地院依恐嚇危安罪判刑4個月．而劉女也被依恐嚇危安罪判2個月，分別易科罰金12萬及6萬元。

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