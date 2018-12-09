只是到場助勢喊聲？ 他毆打未成年慘被判刑

2018-12-09 19:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹石姓男子因友人的女友與1名少男親蜜合照，與弟弟前去助陣，結果雙方一言不合，石男夥同一群少年亂拳打倒被害少年，一哄而散。警方逮到25歲的石男，其餘未成年少年全被法官裁定訓誡，石男則被依與少年共同傷害罪判刑6個月，易科罰金18萬元。

判決指出，新竹石姓男子因朋友發現嫩女友與羅姓少年拍攝親蜜合照，讓友人火冒三丈，因而兄弟相揪去幫友人「贊聲」。只是雙方談判一言不合，一群未成人與石男分別抄傢伙，亂拳棍棒亂打情敵，被害人被打受傷倒地，一夥人一哄而散。被害人友人見狀將他送醫，並報警逮人。

新竹警方循線逮人，發現行凶打人的只有石男是成年人，其餘的嫌犯都是未滿18歲的未成年。石男在法院審理時坦承，當時他有開車載弟弟到場助陣，不過他絕沒有傷害羅男的行為，而且當時弟弟跟其他人就動手打他了，當下他甚至還有叫他們不要打了。

不過，被害人證稱，當時就是石男先動手打人，而參與打人的少年均指認石男行凶打人，動手打人的少年被少年法院裁定訓誡。法官認為，石男與被害少年素不相識，遇糾紛不思和平解決問題，竟與其他少年毆打手無寸鐵的被害人，導致對方受傷，行為可議，考量被告始口否認犯行，也未賠償對方，態度不佳，因此依與少年共同傷害罪判刑6個月，易科罰金18萬元

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