國道車禍3死 無照男曾囂張撞警 小媽媽玩心重

2018-12-09 19:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國道1號今晨重大死亡車禍，造成2名未成年少年及一名3歲女童慘死。女童17歲的向姓小媽媽與家人共同撫養3歲女兒，但交友複雜，假日仍時常帶著女兒和朋友們夜遊；而無照肇事的李姓男子，過去就視交通法規為無誤，曾不服取締衝撞警方，如今又釀禍賠上2名好友及小女童性命。

女童外祖母表示，女兒國中時與前男友未婚生女，堅持半工半讀與家人共同撫養，女童平常乖巧聽話，家人對她疼愛有加。向女白天時於禮儀公司及飲料店工作，晚上則就讀高職夜校，但玩心未收，一到假日經常還是帶著女兒跟友人們徹夜出遊，家人屢勸戒仍充耳不聞，母親也嘆女兒叛逆管不動。

前日夜晚，向女趁母親大夜班工作，又再度攜女兒與友人一行11人前往台中吃牛排，回程時因女兒在熟識的陳姓少年懷中熟睡，為不吵醒她，所以由陳少抱著女童搭上李男駕駛的車輛，向女則搭乘另台車輛先行，不料甫到家就接到朋友來電噩耗，趕到醫院只見女兒屍體，當場痛哭失聲。

無照肇事的李男無駕照時常開車載朋友出遊，但同行友人均推稱不知他無照駕駛，然而李男過去就曾在臉書上炫耀自己無照上路，上月還曾因懸掛失竊車牌不服取締，竟騎機車衝撞警車，遭依竊盜罪及妨害公務罪送辦，這次再無照開著父親的車，無視交通法規危險上路，賠上3條寶貴生命。

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