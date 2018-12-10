「有反應了」停紅燈衝動拉女助理摸鳥 色老闆慘賠50萬

2018-12-10 00:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕身兼3家公司董事長的李姓男子垂涎女助理小美（化名）美色，竟藉購物之名，將小美騙上車強抱舔耳，回程仍不死心，竟於停紅燈時突然說「我有反應了！」然後抓住小美的手碰觸下體；新竹地院法官審酌色老闆李男竟藉機欺凌弱女子，判應賠償50萬元，這也是近年來罕見的猥褻案件高額賠償。

27歲的小美指控，54歲的李男身兼3家公司董事長，她則擔任其中一家公司的行政助理，2015年6月間李男說要去大賣場買東西，她坐上老闆的車子，到賣場附設停車場停車後，李男在車內要她握住他雙手並企圖擁抱，小美說這樣不好吧，李男竟趁其不及抗拒時，趁機強抱並舔耳朵，並欲順勢親吻，小美因受驚而將他推開。

沒想到李男竟於回程途中停紅燈時，突然說「我有反應了」，就抓住她的手去碰觸他的生殖器，她認為很噁心，立即把手縮回。

法官查出，小美在案發當天稍晚跟好友傳簡訊「我現在回想雞皮疙瘩...齷齪下流...」、「我快哭了啦」、「剛剛老闆命令我要我外出跟他會合」、「重點是他突然牽起我的手，握著我的手」、「然後還要求要抱我」、「抱著我的時候還伸舌頭舔我耳朵吹氣」、「剛剛老闆對我性騷擾」、「更可惡的是」、「他說他有反應」、「讓我去碰觸」等語。

本案刑事部分，高等法院依強制猥褻罪將李男判刑10月，經小美提起附帶民事賠償，求償300萬元，新竹地院法官認為李男不法侵害小美身體權及性自主決定自由權、貞操權，自應負侵權行為損害賠償責任。

法官調查，小美父親在案發後不久就病死，母親無工作能力，全家都靠她每個月2萬多元薪水支撐，而李男女兒年齡與小美相近，卻利用老闆身分欺凌，判賠50萬元。

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