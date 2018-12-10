夫妻檔搞「仙人跳」！設3P約砲陷阱坑殺竹科工程師

2018-12-10 00:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子與妻子高女因缺錢花用，竟異想天開，由妻子上網刊登「想嘗試3P」的約砲訊息，吸引竹科蔡姓工程師墜入圈套，打算花2萬5000元參加二王一后的性遊戲，哪知後來進門的竟是高女老公林男，持BB槍痛毆一頓後再告妨害家庭企圖勒索，經警方調閱監視錄影戳破夫妻陷阱，全案依恐嚇未遂、誣告、傷害等罪嫌起訴這對「仙人跳」夫妻檔。

有傷害前科的林男與妻子高女因缺錢花用，計畫以高女為誘餌，設下仙人跳圈套。

去年4月高女透過「aSugarDating」網站，刊登「單身、有興趣3P即可私訊我，因為我想嘗試看看」訊息，竹科蔡姓工程師上鉤，被高女約到新竹某飯店，以2萬5000元代價參與三人性交易行為。

林男準時開自小客車載妻子前往飯店附近停車場，高女隨即走進飯店4樓電梯口，與蔡男碰面後相偕進入房間。

進房後高女立即向蔡男收取2萬5000元，假裝進浴室洗澡，並說另名男子很快就到。

10分鐘後林男前往飯店，因不知妻子與蔡男所在房間號碼，櫃台人員阻擋不讓他上樓，不久高女以簡訊告知林男房號，林男佯裝訪客而到房間，由高女開門後，林男立即以手機錄影，並對蔡男稱「玩我老婆，抓到了！」、「你玩我老婆你要怎麼辦？拿錢出來處理！」等語。

高女在一旁附和「對！他是我老公！」林男還從腰間掏出黑色BB槍對蔡男恫稱「我有槍喔！」等語，哪知BB槍彈匣掉落，林男見假槍露餡，惱羞成怒徒手毆打蔡男臉頰、胸部、 腰部，並持房內面紙盒敲擊蔡男後腦，又當場撥打電話恫稱「給我叫三台車過來！」等語，讓蔡男誤信有大批兄弟上門，心生畏懼。

被槍托打成腦震盪、多處挫擦傷與撕裂傷的蔡男，不知約砲3P的高女竟是有夫之婦，林男為詐騙金錢，竟向派出所對蔡男提出妨害家庭告訴，誣指蔡男與妻通姦。案經警方調閱監視器解析後，才查獲上情。檢方依恐嚇取財未遂、誣告、傷害等罪嫌，將這對無良夫妻提起公訴。

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