iPhone遭降速 他怒告蘋果、直營店經理及台北101

2018-12-09 19:04

〔記者溫于德／台北報導〕曾在律師事務所執業的設計師劉男，個人蘋果手機去年遭降速後，前往台北101蘋果直營店要求更換電池，事後卻認為店經理欺騙他電池缺貨，加上蘋果不再對其手機作任何維修，憤而對店經理、蘋果台灣分公司，以及應負監督責任的台北101連帶求償9萬餘元。但台北地院審理後認定，劉提告無理由，判決駁回，仍可上訴。

蘋果去年底被爆「電池門」事件，外傳該公司透過更新iPhone系統，導致舊款手機運行速度變慢；而使用iPhone 6的劉男也自認是這波事件受害者之一。

判決指，去年9月時，劉男已覺得手機速度變慢，直到該型號手機遭惡意降速事件爆發後，才知真相，並於今年2月中將手機送往台北101（也稱台北金融大樓）直營店要求更換電池；但他說，呂姓女經理當下告知他僅能幫忙線上申請後，便等待現場處理申請完畢後，收到電子郵件指「申購換電池仍需等待2至5個週」，他同意接受。

不過，若依電子郵件所示，電池最晚應於3月底到貨並幫忙更換，但劉男直到4月23日才收到到貨通知，氣得回直營店找呂女理論，豈知獲得解釋為「延遲是因為電池缺貨」，在他要求書面道歉不成後，怒對呂女、蘋果台灣分公司及台北101連帶求償5倍懲罰性違約金共9萬9700元。

開庭時，蘋果台灣分公司與呂女均透過律師辯稱，受理劉男預約更換電池時已明確表示：「具體服務時間因商店地點和電池型號而異」；此外，蘋果也否認透過任何方式，故意壓縮手機使用年限，呂女則說，從未對劉有任何態度不佳或詐騙情形。至於台北101，因自認未違反消保法規定的企業經營者責任，否認具連帶賠償責任。

法官審理後認為，劉男並未遭受詐騙，且在收到電池到貨通知後，也已應允4天返回店內更換，認定更換新電池的權利並未受到損害，加上台北101無連帶賠償責任，日前駁回請求。

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