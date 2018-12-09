結婚未滿2年夫卻中風昏迷 妻認「已盡責任」訴離法院判准

2018-12-09 19:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣1對結婚未滿2年的夫妻，男方在去年底腦幹出血中風，至今仍昏迷，女方事後發現先生早有高血壓病史，且還有信貸、車貸等債務，卻在婚前隱瞞，造成她財務、精神損失，女方認為「已盡妻子責任」，向宜蘭地方法院訴請離婚，法官認為，男方昏迷迄今1年多，若繼續維持婚姻僅「有名無實」，判准兩人離婚。

小明（化名）2014年與任職銀行貸款部門的小花（化名）交往，兩人墜入愛河3年後，去年1月18日結婚。但婚後甜蜜生活未滿1年，去年11月20日小明突然在公司昏倒，送醫後確診為腦幹出血中風，昏迷指數僅3。

小明住院期間，小花陸續收到小明車貸、信貸及保險等催繳簡訊，還發現小明在兩人相戀前，就被診斷出有重度高血壓，但債務、身體狀況，卻在兩人交往時否認。

小花認為小明以類似欺騙手段，使她誤信結婚，且婚後也沒告知身體及財務狀況，違反婚姻互信、互愛，造成精神、財務損失。

小花說，她基於夫妻情誼，擔心小明父母無法承受，仍為先生處理債務，包含醫療費共付出66萬元，已經善盡妻子、媳婦的責任，但兩人婚姻已無法維持，才訴請離婚。

法官依據小花出具的債務明細、存款回條及銀行繳款單、醫療費用收據等，認為小花確實為小明清償債務。

法官認為，小明婚前隱瞞財務狀況及健康，已經違反夫妻信任、尊重，且發病迄今將近1年仍然昏迷，若按現況維持婚姻，只是「有夫妻之名，無夫妻之實」，符合民法第1052條第2項「有難以維持婚姻之重大事由存在」，准兩人離婚。

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