怎麼開的？ 白色小轎車「卡進」紅磚牆 民眾嚇傻...

白色轎車直撞進紅磚牆中。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-12-09 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在高雄市小港區中林路一面紅磚牆前，發現一輛白色小駕車直接將車駛入牆中，整輛車還不邊不倚的卡進紅磚牆的大洞內，引起討論。

網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片表示，原先以為小轎車是停在中林路上，近看才發現「原來是整個撞進去了」，讓他相當驚訝，網友形容，駕駛不但沒有撞到遍柱，「還是跟射龍門一樣，停好停滿的概念」。其他網友看到後也感到不可置信說「不偏不倚，停好停滿，不妨礙交通」、「裝置藝術吧...」 、「他想開去霍格華茲？」。

而據《蘋果》報導，這起交通意外發生在昨天晚間5點25分左右，杜姓男駕駛當時未注意前方柏油道路施工中，緊急轉彎，又剛好見前方有義交在指揮，反應不及導致整輛車失控衝至護欄，直接撞破紅磚牆。杜男並無酒精反應，所幸義交也僅受輕傷，高雄警方將此事件視為一般車禍處理。

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