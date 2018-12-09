房仲詐仲介服務費 判刑4月

2018-12-09 16:48

〔記者王定傳／新北報導〕林姓房仲仲介買賣1間屋價1660萬元的房屋時，利用買方與屋主無法直接面談，需由房仲人員轉告資訊不透明優勢，向邱姓買家騙稱賣家不想出賣方仲介服務費，要求邱男把屋價1％的買方仲介服務費，約16萬6000元，提高為2％即33萬2000元，邱男察覺受騙而未給多增加的服務費並提告，不料，林男卻當庭意有所指地說：「我從事仲介8年，人家口中所謂的奧客，我也遇到不少，但這個狀況我倒是第一次遇到！」新北地院合議庭斥責他犯罪手段惡劣、犯後無悔意，依詐欺取財未遂罪，判刑4個月。

檢警調查，2015年5月間，麥姓賣家委託林男同公司的另名房仲賣房，約定售出底價1600萬元，賣方仲介費4％；隔月4日，邱男請林男代與賣方進行斡旋，允諾支付屋價1％的買方仲介服務費。

據了解，隔日議價時，邱男開價1680萬元，林男卻以賣方未支付仲介服務費為由，希望買方仲介服務費能提高至2％，遭拒絕後，雙方再以1660萬元達成共識，外加2％服務費共33萬2000元，換算起來，邱男得多出16萬6000元仲介費，同年7月，邱男發現賣家有出錢後，仍有給付屋價及1％服務費，不願給增加的服務費並提告。

林男不諱言，有向邱男說賣方不想出服務費，但辯稱，邱男原設定的買價為1680萬元再加1％服務費，總額1696萬8000元，後來他去談到1660萬加上2％服務費，共1696萬2000元，比原價格便宜，也在邱男內心所設1700萬元預算範圍內，他依法收取仲介服務費，並無不法所有意圖。

合議庭不採信認為林男就是利用詐術，使邱男同意多支付1％仲介服務費，犯罪手段惡劣，徒增社會大眾對不動產經紀從業人員不信任，且其公司竟還對邱男聲請支付命令，造成邱男訟累，林男犯後更說：「我從事仲介8年，人家口中所謂的奧客我也遇到不少，但這個狀況我倒是第一次遇到」，犯後無悔意，又有竊盜記錄，判刑4月。

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