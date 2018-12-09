統合民間救災能量 全國136災防團體齊聚分享

消防署今天召集全國136個災害防救團體進行聯繫會報，會場模擬車輛墜落山谷，由特搜人員展開吊掛等救災。（記者吳仁捷翻攝）

2018-12-09 16:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕全球氣候變遷，各國都因極端氣候引發災害，消防署統合全國民間救災戰力，今天召開「107年全國災害防救團體理事長暨幹部聯繫會報」，邀請國內目前登錄在案，常在重大災害發生時支援各地政府挹注救災能量的136個災害防救團體同場聯繫，分享救災經驗及技術交流，共同因應氣候變遷衍生的複合型災害問題。

美國加州近來發生森林火災，延燒面積超過600平方公里，上萬人無家可歸，另外今年9月4日強烈颱風燕子侵襲日本，造成日本各地經濟損失重大，日本國際機場遭海水淹沒，從看出極端型氣候造成災害規模日益擴大，單靠各國、各地方政府救災力量遠遠不足，急需民間災害防救團體協助，災害防救團體發揮各有專長，積極投入救災。

新北市近年曾支援台北市南港復興航空空難、八仙塵爆、蘇迪勒風災及支援普悠瑪列車事故、台南、花連震災任務，災害發生當下，新北市消防局立即召集特種搜救人員前往，也動員有相關救災技能災害防救團體隨同救災，投入救災成效有目共睹。

今天的聯繫會報以災害防救團體協同演練開場，過程模擬車輛墜落山谷，搜救人員利用繩索垂降抵達山谷，後續結合新北市搜救協會及樹林水上救生隊人員運用空拍機進行受困地點確認，再利用各式車輛救助方式救援受困乘客，演練結束後，接續進行特種搜救隊的救援器材展示，介紹目前特種搜救隊所使用重型救援裝備，並與民間災害防救團體相互交流使用心得。

演練結束後，也表揚107年績優災害防救團體，藉此次凝聚、厚實民間救災能量，得以發揮救災能量，守護國人安全。

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