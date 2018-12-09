剛吸完毒就遇到警 一個football衝撞反被壓制

2018-12-09 15:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕33歲呂姓男子為轄區毒品治安人口，日前呂男夜間在新北市中和街頭遇到警方攔檢，呂男因剛吸食完毒品，身藏吸食器的他擔心又被警抓，起先佯裝配合，接著呂男用肉身如美式足球員般衝撞警方意圖落跑，身形瘦弱的他直接被警方抓住壓制在地，當場被帶回警所偵訊。

據了解，呂男有琳琅滿目的毒品前科，中和警分局積穗派出所警員幾乎都認得他。日前他行經中和區景平路、福美路口，被巡邏的積穗所員警瞧見，警方依規定對他進行盤查，他先是拿出身分證件假意配合，等待反抗機會。

他見警員沒有特別動作，便壓低身體衝撞，期望從兩名警員中間穿出，不料警員一個轉身一把將他抓住，趕緊將他雙手反銬並壓制在地，進行完整的搜查，果然在呂男身上搜出一組安非他命吸食器。

呂男於偵訊時向警稱，他剛才吸完安非他命，一走出暗巷就遇到巡邏警力，心裡直想「實在是有夠衰！」不想被查出吸毒所以才會想逃跑。訊後，警方依毒品罪嫌將呂男移送法辦。

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