少年無照闖國道釀3死 還曾PO文炫耀「不要給他害怕」

李姓少年無照駕駛開上國道，釀成3死悲劇。李男今年11月時還因騎著改裝過的贓車上路，被員警盤查。（記者鄭名翔翻攝）

2018-12-09 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕22歲李姓少年今天凌晨4時許，無照駕車行駛中山高速公路北上138公里苗栗銅鑼段發生死亡車禍，釀成3死5輕重傷悲劇。據了解，李男今年曾在臉書po文炫耀自己無照上路，11月時還因騎著改裝過的贓車上路，被員警盤查。

據《蘋果》報導，李男今年6月曾在臉書分享警方取締酒駕相關新聞，並在文章留言炫耀曾無照上路，還貼出改車排氣管照片向好友表示「不要給他害怕」，行徑相當囂張。

報導表示，今年11月時，李男更因騎改裝過、換過車牌的贓車上路，並因拿不出證件拒絕警方盤查，雙方一度發生衝撞。苗栗警方當時依竊盜罪將李男送辦，並追究其妨害公務罪責。

本報報導，李男今無照駕駛白色自小客車，行駛中山高速公路北上138公里苗栗銅鑼段，疑車速過快又急切車道，先撞上小貨車後再失控打轉撞上內側護欄，小轎車上16歲江姓少年、3歲向姓女童彈飛車外，當場死亡，另名副駕駛座16歲徐姓少年送醫搶救後，一度恢復心跳，下午仍宣告不治，另有5人分受輕重傷。

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