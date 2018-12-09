員警勸導違停車 意外逮攜海洛因毒蟲

2018-12-09 14:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市桃園警分局大樹派出所員警，今天上午前往介壽路取締違停車輛，發現34歲蔣姓男子，神色異常，趕著移車，員警上前盤查，男子突然情緒失控，警方眼尖瞄到他褲子的左邊口袋有菸盒凸出，並在內裝搜出海洛因，將他依法究辦。

警方表示，今天上午9點多，民眾報案表示介壽路有車輛違停，巡邏員警抵達現場依法告發違停車輛，其中，有多筆毒品前科的蔣男匆忙跑來要移車，不料員警請其出示證件並詢問車籍，蔣男表示車是跟朋友借的，只是到附近辦點事，警方眼尖瞄到他褲子的左邊口袋內有一個菸盒，請其配合檢查，蔣男突然情緒失控與員警發生拉扯，並意圖逃走。

員警呼叫支援並合力將男子控制，發現蔣男趁亂將菸盒丟到路旁，內藏1包重1.66公克的海洛因，蔣嫌起初矢口否認，表示不知道毒品是誰的，經員警詳細詢問，才坦承該包毒品是自己要施用的，原本想說把車移走就沒事，沒想到會被警察盤問，一時緊張想逃逸反而被逮。訊後，警方依毒品危害防制條例及毒品通緝罪嫌，將他移送桃園地檢署繼續偵辦。

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