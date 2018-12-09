白天做泥作、晚上抓土龍 毒蟲被逮辯不完…

2018-12-09 13:58

〔記者許國楨／台中報導〕林姓泥作師傅很忙？為了走出失婚之痛白天要工作，晚上還要抓土龍拚經濟兼麻痺自己，還聲稱為了提神才吸毒，前天被警方當街查獲安毒時，他不斷懇求不要辦他，還說要報毒品大盤商給警方當作交換條件，但警方不為所動仍依法將他帶回偵辦，訊後依毒品罪嫌送辦。

台中市第一分局大誠分駐所警員陳永祥、李晉安當天巡經中區公園路上一家電子遊藝場時，發現當時獨自站在遊藝場前抽菸的40歲林姓男子，在看到警方時眼神刻意迴避企圖閃人，警方直覺有異上前盤查時，林男異常緊張一直辯稱有10年沒再碰毒了，卻因有毒品前科，屢屢遭警方盤查覺得相當無奈。

只是林男說話時身體卻不由自主顫抖，讓警方更加起疑，林男最後自知無法逃避，才主動掏出放置褲袋內的一小包安非他命交付，卻不斷懇求不要辦他，並表示如果警方肯放過他，絕對會報毒品大盤商給警方當作交換條件，並強調真得很大盤，但警方絲毫不為所動仍依法將林男帶返所偵辦。

林男警訊中供稱，因面臨失婚之痛才以工作麻痺自己，白天除了從事泥作師傅工作外，晚上還跟朋友去濕地抓土龍拚經濟，因土龍泡酒坊間盛傳喝了之後可以強筋健骨，但因日夜都要工作體力負荷很大，碰巧在網路上認識網友兜售毒品，才會買來施用藉此提神。

林男並強調自己完全沒有成癮，希望能再給他一次機會，保證能成功戒毒，不再犯錯，警方則勸誡他男子漢最好說到做到，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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