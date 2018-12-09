竹科男床戰小三出血嚇驗愛滋 姦情意外曝光

竹科蔡姓工程師背著妻子約砲女作業員同事，2人床戰過程過於激烈，事後工程師下體庝痛，趕緊去醫院檢驗愛滋與性病，不料卻被妻子發現怒告通姦。（法新社資料照）

2018-12-09 13:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科蔡姓工程師背著妻子約砲女作業員同事，2人床戰過程過於激烈，讓洪女下體流血，事後工程師下體庝痛，也擔憂自已「中鏢」，趕緊去醫院檢驗愛滋與性病，不料卻被妻子發現怒告通姦。新竹檢方依妨害家庭罪嫌起訴洪女。

檢方調查，36歲蔡姓竹科工程師與29洪姓女作業員因朝夕相處日久生情，洪女明知蔡男有妻室，仍決定與他私通。去年7月7日2人先在洪女家約砲床戰，隔日蔡男趁妻子返回娘家之際，帶她回家2度激戰。

由於2人床戰時動作激烈，洪女下體出血，事後蔡男發現下體疼痛跡象，擔心因此「中鏢」，偷偷跑去看泌尿科，並告知醫生有不正常的性行為，要求檢驗自已是否得到愛滋或是性病，由於檢驗資料寄回家，被蔡妻發現，逼問下蔡男只能坦白偷情，並拿出手機秀出自已與洪女的對話記錄「愛愛流血了」、「嘿嘿」，證明自已出軌。蔡妻氣得怒洪女妨害家庭。

洪女出庭表示，絕沒有跟蔡男發生性關係，她辯稱與蔡的Line對話中「愛愛流血了」，是指網路的虛擬性愛；而蔡男手機行事曆註記的「嘿嘿」是指第一次親親，2人沒發生性關係。

檢方認定2人曾發生性關係，導致蔡男擔心中鏢而去就醫篩檢性病、愛滋病，並有相關通訊記錄，認為洪女涉妨害家庭罪嫌，全案提起公訴。

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