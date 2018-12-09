豐田倒車擦撞「東瀛戰神」 遭撞車主：希望他車子有保險…

2018-12-09 13:20

［記者方志賢／高雄報導］19歲洪姓男子昨晚在前鎮瑞政街口往後倒車時，撞到路邊有「東瀛戰神」封號的Nissan GT-R，市價近500萬元，遭撞的車主事後在臉書PO愛車被撞影片，並表示：「我希望他車子有保險」，不然「他會修到哭」。

高雄市前鎮警分局瑞隆派出所表示，這起擦撞車禍發生於昨晚8時許，30歲陳姓女車主將Nissan GT-R停放在瑞政街95號路邊，洪男開著豐田車在路口倒車時不慎擦撞到Nissan GT-R的車尾，造成Nissan GT-R受損，陳女事後發現愛車遭撞報警，晚間10時40分許，洪男也到案說明。

據了解，市價近500萬元的Nissan GT-R維修費用約30萬元，由於Nissan GT-R遭撞時有拉手剎車，車主擔心若變速箱損害，修護費用可能高達百萬元。

根據女車主在臉書PO愛車被撞影片，當時豐田車原停在Nissan GT-R後方，洪男欲開離原地，先倒車再左彎往前開，之後又突然往後倒車，Nissan GT-R當場被撞擊並往前滑動。

洪男驚慌下車查看，發現自己疑未拉手剎車往前溜，嚇得又趕緊上車拉手剎車後再下車，他摸了「東瀛戰神」車屁股一把，呆立在路邊驚慌失措。

女車主在影片中說，「我希望他車子有保險，不然那個變速箱，他會修到哭。」車主看到愛車遭撞過程，還說：「重點是我車子還是拉剎車的捏。」

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