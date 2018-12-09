持空氣槍沿路射破車窗 2男遭逮辯稱「心情差」

2018-12-09 12:39

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市37歲陳姓男子，因為討債不成，日前與31歲張姓友人到林口區下福一帶，2人持空氣鋼珠槍沿路射擊路邊停放車輛的玻璃，甚至是住家玻璃，藉此洩憤，林口警方接連獲報後循線追查，本月初逮捕2人，陳男落網後承認犯行，供稱：「因為心情不好！」供詞讓警員傻眼。

林口分局表示，上個月30日接連接到多名被害民眾報案，指稱停在林口區文化北路、三民路、南勢六街一帶的愛車疑遭槍擊，導致車窗破裂，甚至有民眾住家玻璃、電視機也遭開槍擊中，林口警方獲報立即成立專案小組追查。

警方表示，經勘驗後發現車窗皆是遭鋼珠擊破，研判嫌犯應是持空氣槍射擊，但因案發路段多半沒有監視器畫面，警方過濾上百支監視器追查，終於鎖定1諒涉案小轎車車車牌，本月初循線至新莊區逮捕陳、張兩人，並在張男的住處中查扣2支空氣槍，但經警員送驗比對後並非為犯案槍枝。

偵訊時2人承認犯行，供稱因為「心情差」才會沿路開槍洩憤，警訊後依毀損罪、社會秩序法將2人移送法辦。

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