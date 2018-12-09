拜城隍爺途中肇逃被揪出 警：人在做天在看

2018-12-09 12:37

〔記者許國楨／台中報導〕人在做天在看！台中市南區城隍廟香火鼎盛，陳姓男子日前開車前往參拜時擦撞路旁停放自小客，他卻逕自離開連城隍爺也不拜了，警方獲報迅速揪出陳男到案，壓根沒想到這麼快就被找到的陳男辯稱，以為對方車輛沒事才離開，但隨即被警方出示監視器打臉，他也因此被開單舉發。

位在台中市合作街的城隍廟創建於清光緒10年，民國10年遷移現址，歷經數度整修，至今仍香火鼎盛，遍傳是管理台中市的地方官，當年發生角頭翁奇楠遭槍擊命案時，時任市長的胡志強還曾焚香祈求城隍爺大顯神威，讓這個引發各界注目的案子早日破案。

台中市羅姓市民當天則是將車子停放在該城隍廟旁去處理事情，準備取車時發現停放在巷內的車子被擦撞，看著左前保險桿都是擦撞的痕跡心疼不已，他不甘損失向警方報案，希望能找出肇事者索賠。

第三分局交通分隊獲報立即調閱監視器，掌握車號後進一步以車追人，將開車肇事的57歲陳姓駕駛約談到案，陳男表示，本來要去附近城隍廟拜拜，發現車子好像曾輕微擦撞到路邊的車，於是也不拜了直接倒車離開巷子，辯稱以為對方車輛沒有怎樣，才會開車離去等語。

但警方隨即出示監視器打臉，分隊長蔡興邦表示，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，陳男仍不得離開現場，該逃逸行為將會依規定舉發。

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