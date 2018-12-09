20年老鐵馬太費力 83歲阿公騎到脫力倒在路中間

警員左紹泓及李延嘉將施姓老翁以巡邏車護送回派出所安置，再通知家屬帶回。（記者黃建華翻攝）

2018-12-09 12:17

〔記者黃建華／高雄報導〕83歲施姓老翁，昨連人帶腳踏車摔倒在七賢一路，岌岌可危，警方獲報趕往救援，才知老翁是從鼓山區騎20年的老舊腳踏車要到新興區找車店換購新腳踏車，卻因體力不支人車倒地，幸無大礙。警方將老翁護送回派出所，再通知其子接回，讓家屬感激不已。

新興分局中山派出所昨下午許接獲報案，指七賢一路有一名老人倒在路中央，警員左紹泓及李延嘉立即趕抵現場，發現是一施姓老翁（83歲）騎乘腳踏車遠從鼓山區住處騎到新興區，途中不慎摔倒路中。

員警將老翁扶至路旁，並通知119人員前來救護，所幸老翁僅皮肉傷，身體狀況並無大礙，警方於是聯絡其家人開車前來派出所內將其接回返家。

經了解，施姓老翁當天是因20年車齡的腳踏車已快不堪使用，便騎老舊的腳踏車一路從鼓山區騎至新興區，只為了找腳踏車店以變賣舊車、購買新車，沒想到途中因體力不支而直接跌坐路中，還好有路過民眾及時發現報警。

不過，119人員到場幫老翁包紮後，老翁仍撐起身子欲牽車離開，員警左紹泓不放心，攙扶老翁坐上巡邏車，將其載返派出所內讓其先行休息，再連絡上老翁的兒子前來，其向警方表示因父親因年事已高，體力衰退相當快，但又很喜歡單獨騎腳踏車外出，這次父親跌倒，感謝員警及時協助，才能避免引發其他事故。

警方呼籲，民眾家中如有高齡長輩，身體狀況通常較難預料，因此，應盡量避免讓其獨自外出，對於家中年長者應多加陪伴關懷，外出時如能有家人陪同在側，便能避免許多不必要的危險狀況發生。

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