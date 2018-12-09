臨檢東協廣場舞廳驚見移工嘴角帶血 急送醫原來是⋯

2018-12-09 11:30

〔記者許國楨／台中報導〕昨天是發薪日後的首個假日，中午過後東協廣場吸引中部地區大批移工前來消費，轄區警方為維護周邊秩序依例動員警力臨檢同時宣導酒後勿駕車，當臨檢至一間舞廳時驚見一名移工嘴角帶血，警方一度以為是鬥毆事件先協助傷者送醫，最後查出該名移工因癲癇發作時不慎咬傷口舌，虛驚一場。

台中市第一分局昨天結合擴大臨檢勤務至東協廣場，針對中部地區外籍移工最常聚集的舞廳實施防制酒後駕車預防宣導，當晚間臨檢至12樓舞廳時，發現一名40歲的白姓越南籍移工嘴角帶血被同伴扶到廁所，警方直覺有異上前詢問原委，但只見移工們神情緊張不斷比手畫腳，無法清楚表達。

警方一度以為是鬥毆事件緊繃神經並以無線電通報支援，進一步了解原來是白男因癲癇發作不慎咬傷口舌才導致流血，隨即通報消防局救護人員到場協助就醫，經醫治幸無大礙，但也造成虛驚一場，警方隨後繼續臨檢其他場所，帶回3名未帶證件又無法表明身分的移工查證，經清查並無逃逸或通緝等不法情事。

警方強調，為維持東協廣場周邊的秩序，平日除了執行區域巡邏、守望、徒步巡邏等勤務外，每週六、日移工湧入聚集的尖峰時段也會增派警力加強安全維護，秉持「保障合法，取締非法」原則，以積極勤務手段維護合法移工權益和廣大市民安寧。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/