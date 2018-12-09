烏龍通緝犯等紅燈遇警 狂飆數十公里苦吞20張罰單

2018-12-09 11:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子5日凌晨4時許，行經八堵路口停等紅燈時，發現有警車巡邏，還示意自己將車輛停放路旁。林男誤以為已被通緝，才會引來警方調查，竟鋌而走險狂飆數十公里沿途闖紅燈、逆向逃逸，但耗費近一個小時後，仍被警方緝獲。警方查詢後才發現，林男並非通緝犯，烏龍一場，對他開出20張罰單後，讓他離去。

基隆市警局八堵所警員羅晉鴻、林政佑行經八堵、國安路口時，發現一輛轎車越過停等線，向前示意要駕駛將車停在路旁，想提醒他；沒想到，駕駛竟開車加速逃逸，先逃往山區道路再跑到基隆市區，沿著市區道路開上國道一號，繞到木柵後，再回到市區，最後因道路車流量大，將人、車攔下。

「趴下，你趴下」警方在62快速道路上攔下林男，拔槍示意他出來受檢，林男則乖乖配合，說出自己逃逸的原因。

34歲林男向警方表示，自己涉及毒品案件，遇到警察攔查，想說是被通緝了，才會逃逸，但警方查詢後發現，林男只是轄區內毒品調驗列管人口，並未被地檢署或法院通緝。

警方一路尾隨時，發現林男無照駕駛又連闖了5個紅燈、多次逆向行駛，一共開出20張罰單，總計約4萬元。

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