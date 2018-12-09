鼓山區凌晨鐵皮屋民宅火警 一獨居男獲救

鐵皮屋火場火勢撲滅後，屋內設施燒得一片狼藉。（記者黃建華翻攝）

2018-12-09 11:01

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山民鼓山區濱海一路一處民宅，今天清晨近4時傳出火警，火勢從1樓後方竄出，延燒至2樓加蓋的鐵皮屋，消防局獲報前往救援，救出倒臥在1樓昏迷的65歲陳姓男子及一名55歲呂姓婦人，陳男一度無呼吸心跳，送醫搶救後已恢復意識。由於現場一名醉男聲稱火是他放的，警方懷疑他說醉話，但仍不排除人為縱火，將他帶回偵訊中。

警方調查，濱海一路57巷的一棟2樓透天民宅，今天清晨3時58分許發生火警，消防局獲報派出19車50人前往灌救，火勢從屋內後方向上竄燒，消防員佈水線救火，有消防員進屋救人，發現一樓呂姓婦人（55歲）遭輕微嗆傷，另一名獨居在1樓的陳姓男房客（65歲）則倒臥在神明桌後方已昏迷、腹部灼傷，隨即將2人都救出。

2樓鐵皮屋的洪姓房客表示，晨運時發現樓下傳出濃煙，下樓查看時驚覺已失火，趕緊叫當時人在屋內的陳男，他企圖破門搶救，還聽到陳男從房內微弱的回應：「我沒力開門」。

陳男被救出時，一度無生命跡象，經緊急送往阮綜合醫院急救，院方表示，陳男全身90%三度燒傷，到院前已無呼吸心跳，經急診醫護全力搶救，目前恢復生命跡象，在加謢病房觀察，但仍有生命危險。呂姓婦人無大礙，並未送醫。

火勢撲滅後，正當警消在火場調查時，一名看熱鬧、滿身酒味的李姓男子（51歲）卻對著警方喊：「火是我放的！」警方見他喝醉酒，懷疑他說詞真實性，先將他帶回派出所，詳細起火原因進一步調查中。119獲報趕往撲滅火勢，救出1名65歲陳姓獨居男子，經送醫後恢復生命跡象。確切起火原因正由警消調查中。

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