喵星人賣萌賴上警用機車 員警這招請牠下車…

員警覺得莞爾順手拍下喵星人萌樣留念。（記者許國楨翻攝）

2018-12-09 10:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局警員執勤途中，突然有隻流浪貓跳上警用機車後座「賴」著不走，最後發覺員警沒有要載牠去兜風才自行下車離去，啼笑皆非的員警事後將這隻喵星人的萌照傳到臉書社團，網友紛紛表示「沒戴安全帽，罰500罐罐」、「喵：嗯～跟著員警才比較安全！」並直稱根本是妨害公務嘛！各種留言逗趣詼諧。

台中市第五分局四平派出所警員陳威良等人，日前在北屯區庄美街執行簽巡邏箱勤務時，路邊有隻流浪貓主動跳上員警騎乘停放的警用機車後座上，員警巡簽完畢準備離去，見貓咪根本不怕生也絲毫沒有離開意圖，便摸牠2下安撫請牠下車。

沒想到喵星人立刻被收服，不僅賴著不肯走，還以炯炯有神大眼盯著員警，大概停留約10分鐘，最後可能是發覺員警沒有要載牠去兜風，才自行跳下車離去，過程讓員警覺得莞爾順手拍下喵星人萌樣留念。

員警勤餘後將拍下照片PO到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，網友看到相片後紛紛留言「沒戴安全帽，罰500罐罐」、「喵：嗯～跟著員警才比較安全！」、「報警（緊）處理」、「怒帶回去當警貓」等，並直稱根本是妨害公務嘛！

警方表示，員警執行各項依法行政、干涉取締勤務繁忙，偶爾巡邏遇到不同狀況，也可當成調適身心輕鬆小插曲，非常有趣。

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