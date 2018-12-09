阿伯，這裡是雪隧耶！78歲老翁機車飆速90誤闖...

78歲劉姓老翁誤闖雪山隧道，且速度加快超車，令一旁汽車駕駛捏把冷汗太呼「這樣太危險！」（記者張議晨翻攝）

2018-12-09 09:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣78歲的劉姓老翁，日前從頭城騎車準備返家時，誤闖雪山隧道，且時速飆破90公里，讓一旁路過汽車駕駛捏把冷汗，驚呼「阿伯，這樣太危險！」警方獲報後，在雪隧北口15K處將劉翁攔下，並依法開單告發。

家住冬山鄉的劉姓老翁，上月28日下午2點28分許騎乘機車從頭城返家，騎機車從頭城交流道往北直行，闖入雪山隧道。國道警察獲報後派遣兩輛巡邏車攔查，最後在2點50分左右，在雪隧北口15公里處路肩。劉翁宣稱，因為他不熟識路況，才會沿著交流道，誤闖雪隧。

有駕駛將當天狀況拍下後放上臉書社團「爆料公社」，該名駕駛邊拍邊驚呼「阿伯，這裡是雪隧耶」、「這樣太危險」；因雪隧全段時速可達90公里，駕駛見劉翁速度加快甚至超車，大呼「竟然騎得還比我們快！」

網友留言直呼劉翁「神勇」、「老神在在，看來是熟手」，也有人擔心劉翁安全，直言「會不會失智，才騎上雪隧」，還有網友見劉翁機車擋風鏡直呼「無敵擋風鏡，宜蘭人無誤」。

警方表示，劉姓老翁被攔下後，已依法「道路交通管理處罰條例」開單告發，並通知家屬將劉翁帶回，至於機車則由拖吊車接駁返家。

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