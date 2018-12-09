人夫酒醒大驚身邊躺女同事 3個月後變爸爸還挨告

2018-12-09 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕男女之間的界線真得要抓清楚，新北一名男子因酒醉與女同事共度春宵，結果三個月後被告知女方懷了他的孩子，且要告他乘機性交，事後檢調處分不起訴，女子反被男子的老婆控告妨害家庭。

《蘋果日報》報導，2015年時，在永和一處健身俱樂部上班的楊姓男子與同事一同唱歌喝酒，隔天早上楊男酒醒，卻發現自己不在家裡，身邊躺得不是老婆，而是女同事，他馬上就問對方昨晚有無發生關係，女同事回「沒有」，男子趕緊回家。

報導指出，沒想到3個月後，女同事告知楊男自己懷孕了，而且是「你的小孩」，並控告楊男乘機性交。檢察官詢問當天一同唱歌喝酒的同事，結果同事指出女子離開時意識清醒，反而是楊男喝醉。

此外從兩人的LINE紀錄發現，女方說了「少了你的支撐我真的好怕」等語，檢察官認為兩人仍保持好感，處分不起訴。女同事陸續提起再議，均被駁回，反而還遭楊妻控訴妨害家庭，結果女同事被新北地檢署起訴，目前案件仍在審理中。

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