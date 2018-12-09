國1苗栗段自小客追撞換車道貨車 2死1命危、5傷

國道1號今天凌晨5點多發生重大車禍。（記者鄭名翔翻攝）

2018-12-09 06:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國道1號中山高速公路今天凌晨5點多於北上138公里苗栗段發生重大車禍，22歲李姓男子無照駕駛白色自小客車，疑似變換車道時未注意車況，車尾撞上後方小貨車後再撞上內側護欄，小轎車上2人彈飛車外、其中1人頭顱破裂，皆當場死亡，另名副駕駛座男子傷重無生命跡象，送醫搶救後恢復心跳，另有5人分受輕重傷。

銅鑼消防分隊凌晨5點多獲報趕到現場，發現白色自小客車上共5人，其中1名男子及1名2歲女童撞擊時彈飛車外，均當場死亡，副駕駛座徐姓男子被夾在車內，無生命跡象，消防隊員助脫困後送往大千醫院搶救目前已恢復心跳，肇事李姓駕駛及另2名乘客僅受輕傷；小貨車上共3名男子，1人右腿骨折，另2人輕微擦挫傷。

國道警方初步調查，雙方皆無酒駕，但肇事李姓男子剛學開車尚無駕照，他向警供稱，昨晚與友人到台中看夜景，回程行駛國道一號往苗栗時，欲從外車道切往中線車道，車尾掃到後方小貨車車頭，再失控撞向內側護欄。

由於車速況、撞擊力道大，小客車撞上護欄後徐姓少年及2歲向姓女童被彈出車外，當場死亡，女童媽媽到院聽聞噩耗崩潰大哭，難以接受。

小貨車25歲周姓駕駛則說，當時從台中出發要至苗栗批魚貨，原行駛於中線車道，但白色自小客車突然從外車道急切至前方，當下閃避不及，車上一人右腿骨折，兩人受輕傷。

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