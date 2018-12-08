3線索流出鈕承澤仍否認性侵 前檢座分析原因…

2018-12-08 23:25

〔記者吳政峰／台北報導〕鈕承澤性侵疑雲不斷延燒，現在傳出的對話紀錄、被害女瘀青照、試圖用60萬元和解等3線索，都指向他與被害女應有性交行為，但鈕承澤至今仍否認性侵，對此，曾任士林地檢署檢察官的律師翁偉倫研判，他應已知道無法否認手指頭插入的客觀事實，才改以沒有主觀犯意當成訴訟策略。

翁偉倫指出，實務上有些被告除了否認性侵，還否認性交，這基本上是建立在證據不夠強的情況下，但以鈕案檯面上的資料來看，被害女第一時間就報案驗傷，鈕承澤也向她道歉並試圖和解，客觀證據顯示兩人應有性交，他已無法抗辯。

翁偉倫表示，「強制性交」的成立要件是「違反其意願」而為性交，這部分屬於主觀犯意，若鈕承澤能夠說服法官兩人之間確實有曖昧，愛撫時對方並沒有抗拒，對方一說不要他就馬上鬆手，並沒有違反意願，才有機會脫罪。

「男女朋友」、「友達以上、戀人未滿」是強制性交罪常見的抗辯策略，翁偉倫直言「目前只剩這條路可走」，同時建議他趕緊找被害女和解，獲得原諒才有機會輕判。

前花蓮高分院法官顏世翠則認為，事到如今，鈕承澤如果要拚不起訴或無罪，應會一概否認到底，並趕緊找人與被害女和解，如果成功讓被害女更改口供，就有可能因為證詞前後不一而無法定罪。

若無法和解，顏世翠指出，被害女的下體如非陳舊裂傷，而是撕裂傷，代表侵入動作劇烈，再加上她的肢體又有瘀青，鈕鈕承澤就有可能被以較重的強制性交論罪，而非利用權勢性交。

至於和解金有無行情價？顏世翠坦言「沒有」，端看雙方如何溝通談判，她曾聽過一位老翁在火車上摸了女學生胸部一下，涉犯性騷擾，未達猥褻程度，就賠了30萬元；不過她認為，外傳鈕承澤曾試圖以60萬元和解，最終如果和解成功，金額可能高達百萬元。

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