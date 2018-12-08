12/8 今彩539頭獎1注中獎！ 大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

2018-12-08 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月8日）開獎的第107000294期今彩539，頭獎開出1注，每注可得獎金800萬元，由新北市土城區學成路97之1號的「來穩贏電腦彩券行」開出。而第107000098期大福彩及第107000198期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000098期大福彩中獎號碼為「04、07、09、13、15、25、30，特別號：37」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共52注中獎，每注可得4000元；肆獎共1242注中獎，每注可得400元；普獎共8255注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共15注中獎，每注可得10萬元。

第107000198期雙贏彩中獎號碼為「03、05、08、13、14、16、17、18、21、22、23、24」。頭獎槓龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共353注中獎，每注可得500元；肆獎共5635注中獎，每注可得100元。

第107000294期今彩539中獎號碼為「02、22、23、27、38」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共116注中獎，每注可得2萬元；參獎共5177注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9625注中獎，每注可得50元。

第107000294期39樂合彩中獎號碼為「02、22、23、27、38」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共125注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5693注中獎，每注可得1125元。

第107000294期3星彩中獎號碼為「383」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000294期4星彩中獎號碼為「9227」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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