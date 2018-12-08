鈕承澤今晚突然衝出家門！媒體傻眼跟著跑

2018-12-08 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕「豆導」鈕承澤近日捲入性侵風波，昨（7日）應訊未到，在家中待滿30個小時，突然戴著黑色口罩衝出門，一路跑向國父紀念館，讓大批媒體紛紛傻眼跟著跑，現場一片混亂。

鈕承澤日前遭電影《跑馬》劇組工作人員指控性侵，他先神隱36小時後，以大光頭現身北市大安警分局接受筆錄，檢察官另傳喚他當天下午4點到台北地檢署應訊，但他卻突然以情緒、身體狀況不佳為由請假，沒有出席應訊。

大批媒體不放棄，堅守鈕承澤家門口，自他7日從大安警分局返家後，等了30個小時，突然見他衝出家門，沒帶包包、穿著輕便，並配戴黑色口罩，頭也不回地跑走，殺得記者措手不及，只好紛紛扛起攝影機跟跑，形成大陣仗記者追逐戰。

鈕承澤絲毫沒有停下來的意願，記者邊跑邊詢問「豆導你要去哪裡？」晚間路上因雨濕滑，也因為巷子裡沒有人行道，大批人馬就在馬路上奔跑，偶爾有車駛近，相當危險。鈕承澤只簡單回應「我去跑步，我還會回來啦！」並不斷提醒記者閃車「小心小心。」

綜合媒體報導，鈕承澤一路從家跑到國父紀念館後折返，共約跑了17分鐘、1公里，記者在他家門口堵他詢問「豆導，要不要講一下？可以回應一下嗎？」鈕承澤僅回「辛苦了。」便按電梯上樓。

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