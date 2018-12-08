疑遭老師言語刺激 小六生「含淚和好友道別」後跳樓

台南一名小學生疑似受到老師言語刺激，從4樓教室跳下。（圖擷取自爆料公社）

2018-12-08 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕台南市一間國小4日驚傳跳樓事件，一名小六生疑似受到老師言語刺激，從4樓教室跳下，緊急送醫後目前意識清楚但仍插管中。據了解，有同班同學表示，這名同學輕生前還含淚跟好友道別。

男童的父親今在臉書社團「爆料公社」上發文，指出4日下午16點50分左右，家中小朋友疑似因為受到老師語言刺激，從4樓高的教室跳下，雖然小朋友送醫急救後目前意識清楚，但仍在插管中。另外有同班同學向他表示，他兒子輕生前還含淚跟好友道別。

男童的父親表示，學校校長說12月7日會啟動程序調查，還會經過家長同意來約談學生，但目前導師還在原班任教，讓他相當不滿，直呼「你們到底要教給學生甚麼東西，是這樣教育孩子的嗎...」

校方表示案發後已在48小時內成立調查小組，將致力還原事實真相。另外遭指控以言語刺激孩童的女老師，目前則因情緒不穩，將等待調查會議時再詢問詳情。

台南市教育局則表示，學校發現有學生墜樓時，老師第一時間就立即叫救護車並通知家屬。後續會將該班教師暫時抽離原班，以方便配合調查，其課務將會另外請代課教師代理。

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