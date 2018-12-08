一票5000！里長連任卻涉賄 連女婿也被收押

2018-12-08 20:26

〔記者吳政峰／台北報導〕選後持續抓賄選！新北市坪林區坪林里里長當選人陳進來涉嫌以一票5000元現金買票，被台北地檢署盯上，7日收網帶回21人說明，訊後依違反選罷法，向台北地院聲押陳進來與傅姓女婿獲准，陳妻與另兩名陳姓樁腳則分獲10萬、5萬、3萬元交保。

北檢主任檢察官王鑫健選前接獲檢舉，指陳進來透過女婿傅男現金行賄選民，每票高達5000元，辦案人員持續蒐證到選後，7日研判時機成熟，偕同檢察官羅嘉薇指揮35名新北市調處調查官與22名新店分局員警，兵分三路搜索陳的住處與辦公處所，帶回21人偵訊。

北檢指出，本案為傳統的現金買票，檢察官訊後認為陳、傅二人犯罪嫌疑重大，向北院聲請羈押禁見獲准，而陳妻與其他兩名樁腳也涉嫌協助買票，但因情節較輕微，均獲交保。

陳進來是無黨籍的現任里長，本次選舉以487票擊敗對手陳欣評的364票，成功連任，但若因賄選而被判刑，恐被判定當選無效，屆時將由陳欣評遞補。

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