羅淑蕾喊告網友 「誰摔死了李新」粉專：請律師全力協助

郭新政九月底至北檢告發羅淑蕾涉嫌變造證據。（資料照）

2018-12-08 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕已故議員李新的女友郭新政，創立了臉書創粉絲專頁「誰摔死了李新」，並發布影片提出種種疑團。對此遭影片影射與李新之死有關的國民黨前立委羅淑蕾指出，影片中有大量不實內容，已影響她的名聲，並表示將對轉載、分享該影片或騷擾她的網友一併提告。而郭新政則透過粉專表示，將提供法律諮詢給需要的網友，也會請律師全力協助。

台北市議員李新墜樓身亡一年多後，其女友郭新政在臉書創立了粉絲專頁「誰摔死了李新」，揭露李新墜樓案的疑雲，更在上月30日貼出1小時26分的完整記錄影片，指出多名人士與李新之死有關，其中就包括了前立委羅淑蕾。

對此羅淑蕾昨（7）日在臉書PO出聲明書，表示有特定人物在臉書平台以「誰摔死了李新」粉絲專頁發布的不實影片，已經嚴重損害了自己的名聲，已循法律途徑提起訴訟，同時自己也因此影片遭到許多網友漫罵、騷擾，她也將對這些轉載、分享影片，以及任何看了影片後跑到她臉書騷擾的網友一併提出告訴，以維護自己的權利。

在羅淑蕾發出聲明後，郭新政昨日也在「誰摔死了李新」粉專發文，詢問是否有網友接到法院通知，同時表示若有網友需要法律專業資詢，請私訊粉專，她會請她的律師全力協助。郭新政也表示，自己冒著生命危險公佈此事，就是希望能維護社會公平正義，同時也感謝網友們的勇敢相挺。

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