學不乖！2年3次毒駕挨罰33萬 男子又被抓求警下手「輕點」

2018-12-08 22:03

〔記者王捷／台南報導〕連姓男子曾多次吸食K毒被逮，不過他2年內被警方取締毒品3次，除了毒品的行政裁罰，吸毒後駕駛觸犯公共危險罪也挨罰，3次罰金累計高達33萬，昨日他開車又被警方攔下起出1包毒品，他苦苦哀求，拜託別再開毒駕罰單，這次一定會戒毒。

20歲的連男高中肄業後就靠打臨工維生，在出社會後有多次吸食K毒被警方逮捕的紀錄，但每次攜帶在身上的毒品都沒有超過20公克，因此讓連男躲過刑責，但必須必須繳納行政裁罰金2萬元。

後來，實施取締吸毒後駕駛等同酒駕政策後，2年來連男連續被警方在車上查獲毒品3次，經過驗尿後，檢驗單位依連男尿液中的毒品濃度回溯，證明連男在開車時毒品藥效正發揮作用，因此判定連男吸毒後駕駛，1次罰金是9萬元，讓連男吃不消。

7日晚間，連男出門載朋友打算到舞廳喝酒紓壓，但連男的車子早已被轄區的警員記下，他剛剛接到朋友就被警方攔下盤查，一包K毒就放在副駕駛座的扶手隔間，連男見又被逮，自稱已經是老江湖了，希望警方程序能快一點，因為跟朋友約在舞廳，不想讓朋友等太久。

直到警方製作吸毒後駕駛的筆錄程序時，連男苦苦哀求警「簡單處理」就好，2年來他被判定毒駕3次，包含K毒的行政裁罰，已經繳了約33萬元罰金，拜託警方這次放過他，只要罰持有K毒就好。警方將等連男驗尿報告出來後，判定連男這次是否毒駕再開罰。

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