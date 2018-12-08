時速60追緝取締竟被檢舉「騎太快」 警：以後要當佛系警察

2018-12-08 19:49

〔記者王捷／台南報導〕警察騎車巡邏取締違停、毒品，沒想到半路就被迫放棄，原因竟是有「民眾」打110檢舉，「員警騎車太快，這樣太危險」。車速才約60公里卻遭檢舉，員警大嘆無奈，自嘲以後要當「佛系警察」。分局則說，經調查，員警值勤沒有不妥的地方，不會有任何處分。

台南市區有家平價飯店出入複雜，常有毒蟲躲在飯店內吸毒，轄區警所每夜安排3名員警騎車在附近巡邏。7日深夜，3名員警出勤，看見有個男子沒戴安全帽，見到警方還加速逃逸，於是騎車尾隨，沒想到才追到一半就被召回，後來才得知，竟是有人打電話檢舉員警騎車騎太快！

警方說，採取機車巡邏，是因為如果用一般的定點守望，常有民眾遠遠看到就跑了，3人機車巡邏網機動性高，也能取締交通違規，員警騎車時也能聞到毒品的味道，因此取締了許多毒品、酒駕案件。

警所員警7日一晚就攔下20輛機車，其中大多是沒戴安全帽、違規停車，中途卻因民眾的檢舉電話喊卡，有基層員警無奈哀嘆，騎車快一點就被檢舉，難道以後要當「佛系警察」？

分局則說，接獲檢舉後，分局有回電給檢舉民眾，說明員警是在執行巡邏取締工作，民眾也接受。另外，員警值勤沒有不妥之處，不會因此處分員警，打擊士氣。

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