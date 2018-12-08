婦砸千萬買投資型保單 竟被女保險員拿去炒股

2018-12-08 18:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕蔡姓婦人指控林姓女保險員，得知她繼承丈夫千萬元遺產後，鼓吹她投資基金、人民幣等投資型保單，她5年匯款1362萬元給林女，事後聲請解除保單未獲回應，才發現被騙，向林女與壽險公司求償，林女坦承將錢拿去炒股，新北地院調查認定保單屬兩人私下委託關係，但林女這些年已匯給蔡婦518萬餘元利息，因此判林女須賠償剩餘的843萬餘元，壽險公司不需連帶賠償，可上訴。

蔡婦指控，2010年在親友介紹下，認識林女向投保，自此林女常與她連絡，她也將林女當作女兒看待，後來林女得知她繼承丈夫千萬元遺產，向她說「公司有一支基金，我觀察很久，每年很固定有5％利息，是很穩定的基金，想要找阿姨參加」，強調保本安全、利率固定，建議她投資基金與人民幣保單。蔡婦為求未來生活衣食無虞，2011至2016年間前後匯款1362萬元給林女，林女為取信於她，每3個月還寄一次對帳單，並固定每月匯利息或贖回本金給她，共518萬餘元，直到去年2月兒子打算買房，希望她能出頭期款，她請林女解除保單都沒下落，才驚知款項都被林女挪為己用。

審理時，林女供稱，平時有操作股票，且小有成果，認為蔡婦購買保險獲利不高，為加強服務自己保險客戶，希望替向自己購買保險客戶賺取更高獲利，但公司並無高獲利配息基金或保險商品可供販售，所以才以購買基金名義從客戶那裡獲取資金，代操股票，但近年股市一蹶不振，接連虧損後良心不安，認為愧對客戶的信任，去年5月主動向警方自首。

壽險公司則表示，發現林女詐騙保戶後，去年6月就將她解僱，蔡婦匯款戶名均為林女個人、非壽險公司帳戶，且蔡婦也未提出任何以壽險公司名義出具收據為收款證明，林女自行印製的對帳單也無公司的抬頭、圖檔、用印、條碼，此為林女個人犯行，公司平日都有宣導不能欺騙及損及客戶權利，已善盡監督管理之責，請求駁回連帶賠償。

法官認為，蔡婦自承向林女買保單前，已有多年購買保險經驗，且也曾向該壽險公司購買人壽保險，相關保費均是直接以帳戶轉帳方式繳納，但因信賴林女而將保金匯至林女指定帳戶內，且蔡婦也未提出林女交付、以壽險公司名義出具的保險單，認定兩人是私下委託關係，壽險公司無須負連帶賠償責任。

對於蔡婦主張，若將資金存放銀行至少可取得1％至2％之利息，要求林女除需償還1362萬元，另不得扣除先前林女所匯的518萬餘元利息，但法官認為，蔡婦已知款項作為投資理財，並無意存入銀行賺取利息，林女雖無息取得資金，亦未使蔡婦受有本金外之損害，認定償還金得扣除518萬餘元，判林女須賠償蔡婦843萬餘元。

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