警無辜遭同位民眾檢舉8次 第9次不忍了怒控誣告勝訴！

2018-12-08 18:49

〔記者黃建華／高雄報導〕高市洪姓男子對鳳山警分局忠孝派出所鄭姓員警受理報案、檢舉事項有所不滿，打1996內政服務熱線指控鄭姓員警。鄭姓員警被督察室調查後確認與事實不符，員警決定對洪男提誣告，高雄地院一審將洪男依誣告罪，判刑4月。可上訴。

判決指出，洪姓男子坦承打1996內政服務熱線，但否認誣告。洪辯稱，他到派出所報案，請員警幫忙調取監視器，鄭姓員警在派出所對他冷笑，才打電話去問1996民眾遇到這個狀況怎麼辦。

合議庭審理時，鄭姓員警說，「對方檢舉我拒絕受理或是態度不佳」，並表示今年1月案發時，「當天不是我值班、備勤。我沒有受理洪的報案，也沒有對洪冷笑，我完全沒有跟洪接觸，那2小時不是我值班」。

合議庭調閱當天勤務分配表、派出所監視錄影畫面，證實當天雖然鄭姓員警有出現在派出所內，但當晚1點負責巡邏，不是值班或備勤人員，沒有與洪互動、交談。認定洪打1996內政服務熱線控鄭姓員警對他冷笑、不受理報案，與事實不符合。

合議庭認為，洪姓男子誣指鄭姓員警是當時值班員警，拒絕受理他的報案，讓鄭員受到懲戒處分危險，鄭姓員警並告訴合議庭，洪多次檢舉他，2014年3次、2015年1次，2016年4次。鄭姓員警對於洪男每次檢舉都隱忍下來，承受分局督察組、警局督察室調查壓力，但都查無事證。這次在同事鼓勵下，他決定不再隱忍，提告對方誣告，希望對方能尊重警察工作。法院因此依誣告罪，將洪男判刑4月，可上訴。

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